Bakanlık sokak hayvanlarının yüzde 92’sinin toplandığını açıkladı, hayvanseverler sordu: Can dostlar nerede

İçişleri Bakanlığı’nın sahipsiz hayvanların yüzde 92’sinin toplanarak barınaklar ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiği yönündeki açıklaması, sürecin şeffaf yürütülmemesi nedeniyle tepkilere neden oldu. Sokakta yaşayan hayvanların bu oranda toplanmasının “başarı” olarak sunulması hayvan hakları savunucuları ve veteriner hekimler tarafından eleştirildi.

‘BİZE GÖSTERİN!’

Cumhuriyet’e konuşan Serbest Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Bilsay Kanat, “Bize kaç hayvan toplandığını değil, kaçının yaşatıldığını söyleyin” dedi. Kanat, açıklanan verilerin doğrulanabilir olması gerektiğine dikkat çekerek milyonlarca hayvanın nerede tutulduğunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Kanat şu ifadeleri kullandı: “Madem bu hayvanların yüzde 92’sinin bugün barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini söylüyorsunuz, o halde bu hayvanların nerede olduğunu gösterin.”

‘KAYITLARI AÇIKLAYIN’

Sokak hayvanlarının toplanmasının başarı sayılamayacağını vurgulayan Kanat, gerçek başarının sahiplendirme, kısırlaştırma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Kanat, “Bize yalnızca ‘Yüzde 92’sini topladık ve muhafaza ediyoruz’ demeyin. Topladığınız hayvanların yüzde kaçını sahiplendirdiniz, onu söyleyin. Kaçının yaşamını gerçekten iyileştirdiniz? Kaçı bugün hayatta? Çünkü bir devletin başarısı kaç canlıyı toplumun gözünden uzaklaştırdığıyla ölçülemez. Bize kaçını topladığınızı değil, kaçını yaşattığınızı ve kaçını sahiplendirdiğinizi söyleyin” ifadelerini kullandı.

Toplanan hayvanların akıbetine ilişkin şeffaflık çağrısında bulunan Kanat, kamuoyunun ayrıntılı bilgiye ulaşması gerektiğini ifade etti.

Kanat, “Türkiye genelindeki bütün bakımevlerinin ve doğal yaşam alanlarının isimlerini, kapasitelerini ve mevcut canlı hayvan sayılarını açıklayın. Kaç hayvanın sahiplendirildiğini açıklayın. Kaç hayvanın öldüğünü ve ölüm nedenlerini açıklayın. Kaç hayvana ötanazi uygulandığını açıklayın. Eğer kayıtlar varsa kamuoyuyla paylaşın” diye ekledi.

Kanat, uluslararası veteriner hekimlik yaklaşımının yalnızca hayvanların toplanmasına dayanmadığını belirterek sürdürülebilir çözümün kısırlaştırma, aşılama, kayıt sistemi, terk edilmeyi önleyen politikalar ve sahiplendirme olduğunu vurguladı. Kanat, “Türkiye’nin ihtiyacı hayvanları ortadan kaldırmak değil, yeni sahipsiz hayvan oluşumunu durdurmaktır. Musluğu kapatmadan sürekli yeri silerek su baskınını çözemezsiniz” dedi.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı, “Devletin görevi veteriner hekimleri vicdanlarıyla görevleri arasında seçim yapmak zorunda bırakmak değildir. Çünkü biz bu mesleği öldürmek için değil, yaşatmak için seçtik” dedi.