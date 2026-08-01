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Bakanlık tek tek açıkladı: Üç zeytinyağı markasında taklit ve tağşiş tespit edildi

Bakanlık tek tek açıkladı: Üç zeytinyağı markasında taklit ve tağşiş tespit edildi

1.08.2026 12:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakanlık tek tek açıkladı: Üç zeytinyağı markasında taklit ve tağşiş tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncelledi. Son yapılan denetimlerde, "hakiki ve doğal zeytinyağı" etiketiyle satılan ürünlerin içerisine daha ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. İşte açıklanan o markalar...
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri sonucunda, zeytinyağında gıda hilesi daha ortaya çıkarıldı.

Zeytinyağı kalitesini ve değerini düşüren, tüketicinin ekonomik olarak yanıltılmasına sebep olan bu uygulama, resmi kayıtlara "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında geçti.

Analizlerde zeytinyağının içerisine ucuz tohum yağlarının paçal (karışım) yapıldığı belirlendi.

Bakanlığın yayımladığı taklit-tağşiş duyurularında yer alan "Sarı Liste", gıda ürünlerine "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" sebebiyle mevzuata aykırı bulunan ürünleri temsil ediyor.

Bu durum; bir ürüne haksız kazanç temin etmek gayesiyle, ürünün orijinal yapısında bulunmayan daha ucuz, besin değeri düşük veya niteliksiz maddelerin katılması anlamına geliyor.

Zeytinyağı vakasında ise bu durum, zeytinyağının içine katılan tohum yağları ile gerçekleştirildi.

MARKALAR TEK TEK AÇIKLANDI

Güncellenen taklit-tağşiş listesinde yer alan ürünler şöyle sıralandı:

Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı (VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi) Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı (Balçiftliği Gurme Şarküteri) ALİN Naturel Sızma Zeytinyağı (PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi).

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