Bakanlıklardan iş alan etkin pişmanlıkçı, serbest bırakılmasını sağlayan ifadeyi reddetti: Sahte fatura demedim

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 94’üncü gününde, 4.5G şirketinin sahibi Serdar Haydanlı’nın savunması öne çıktı.

İBB operasyonlarının ilk günlerinde, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haydanlı’nın İBB ile ilgisi olmadığını, şirketinin Teknofest İstanbul, İstanbul’un fethinin 566. yılı etkinlikleri ve Togglansmanı gibi projelerin yanı sıra İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıklarla da çalıştığını söylemiş, Haydanlı’nın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesini gündeme getirmişti.

19 Mart’ta “naylon fatura kesme” suçlamasıyla gözaltına alınan Haydanlı, savunmasında davada sanık değil tanık olarak yer alması gerektiğini söyledi. İBB ile 2019’dan önce de iş yaptığını belirten Haydanlı, yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın tarafından Sütlüce’deki iletişim çadırına çağrıldığını öne sürdü. Haydanlı, burada kendisine alacaklarını tahsil etmek istiyorsa yeni yönetimle de yeni işler yapması ve açılacak ihalelere girmesi gerektiğinin söylendiğini iddia etti. “Naylon fatura” suçlamasını kabul etmeyen Haydanlı, faturaların gerçek olduğunu ve bazı firmalarla kendi özgür iradesiyle çalışmadığını savundu.

ÖRGÜTE İŞARET DEĞİL

Haydanlı, etkin pişmanlık kapsamında verdiği önceki ifadesinde kullandığı “sistem” ifadesinin de örgüte işaret etmediğini söyledi. “İfademde sistem sözüyle bir örgütü işaret etmedim. Belediye iş akışlarını işaret ettim. Ortada bir örgüt var mı bilmiyorum” diyen Haydanlı, daha önceki ifadesinin bağlamından koparıldığını savundu.

Haydanlı’nın ardından söz alan Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, savunmadaki bazı tarihler ile alacak iddiaları arasında çelişki bulunduğunu söyledi. Haydanlı’nın 2019 sonunda yaklaşık 17 milyon lira alacağı bulunduğu yönündeki beyanını gündeme getiren Taşkın, seçim öncesinde yaklaşık 18.5 milyon liralık alacağın ödendiğini belirtti. Kendisinin 22 Ağustos’ta göreve başladığını söyleyen Taşkın, Haydanlı’nın “6 Ağustos’ta Serdal Taşkın tarafından çadıra çağrıldım ve fatura kesmeye zorlandım” yönündeki ifadesine dikkat çekerek “Ben 22 Ağustos’ta göreve geldim. 6 Ağustos’ta görevde değilim” dedi.

Murat Ongun da Haydanlı’ya etkin pişmanlık ifadelerinde yer alan sahte fatura iddialarını sordu. Haydanlı’nın reklam ve organizasyon işi yapan 13 firmanın adını verdiğini hatırlatan Ongun, bu firmaların sahte fatura kestiğinin söylendiğini belirtti. Haydanlı ise söz konusu şirketleri sahte fatura kesen firmalar olarak göstermediğini savundu. Haydanlı, “Onlar sahte fatura kesen diye belirtmedim. ‘İBB’ye iş yapan firmalar olarak bunları biliyorum’ dedim. Onlarla ilgili ‘hırsızlık, sahte fatura ya da başka bir şey’ beyan etmedim Murat Bey” dedi. Ong un ise Haydanlı’nın bu beyanlarla tahliye olduğunu ve aynı beyanlar üzerinden bazı kişilerin suçlandığını söyledi.

‘15 TEMMUZ SONRASI TİCARET’

Ongun’un, “Ben sizinle 19 Mart’ta tanıştım. İfadenizde şirketi 2017’de kurduğunuzu söylemişsiniz, burada 2016 dediniz. Tam hangi gün kurduğunuzu hatırlıyor musunuz” sorusuna Haydanlı, “Hayır” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ongun, “15 Temmuz darbe girişiminden üç gün sonra şirketi kurmuşsunuz. Türkiye yanarken ticaret düşünmüş olabilirsiniz” dedi. İmamoğlu ailesinin avukatlarından Nusret Yılmaz da Haydanlı’ya 19 Mart’taki gözaltı sürecini sordu. Özgür Özel daha önce Haydanlı’nın Emniyet’teki ilk gözaltı sürecinde gelen bir telefonla serbest bırakıldığını öne sürmüştü.

‘TANIMIYORUM AMA DUYDUM’

Haydanlı, savcı sorgusunda firari Emrah Bağdatlı’yı tanımadığını söyledi. Savcının “Onun hakkında da beyanlarınız var” hatırlatmasını yapması üzerine Haydanlı, “Sektörde bütün işleri Emrah’ın dağıttığını duydum” dedi.

Duruşmada İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal da savunma yaptı. Karaal, 17 Haziran’da Maltepe’de kaçırılarak darp edilmiş ve yaklaşık 36 saat sonra yaralı halde bulunmuştu. Karaal, “Sadece komisyonlarda imzam bulunduğu için bu dosyada yer alıyorum” ifadelerini kullandı. Dava bugün, tutuksuz sanık beyanlarıyla devam edecek.