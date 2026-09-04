Bakanlıkların hedefi sokak köpekleri: Müfettişler, 81 ilde gezip rapor hazırlayacak

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile sokak köpeği denetimi için müfettiş görevlendirmesi yaptı.

Edinilen bilgiye göre; müfettişler, eylül ayı boyunca illeri gezip rapor hazırlayacak ve mevzuata uymayan bölgeleri tespit edecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 2026 sonuna kadar sokaktaki köpeklerin hepsinin toplanacağını ve 97'sinin toplandığını söylemişti. Hayvan hakları savunucuları da barınakların yetersizliğini, padoklarda aç kalan hayvanların birbirinin yediğini gündeme getirmişti.

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, ortak bir denetim mekanizması oluşturarak, valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idareleri yerinde denetleyecek.

ANKARA'YA RAPOR GÖNDERİLECEK

Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara’ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek, mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek.