Bakanlıktan kadro bekliyorlar: Bir statü verilmesini talep ediyoruz

27 Ocak 2022 Perşembe, 13:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders karşılığı çalışan; psikolog, sosyolog, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarından olan bir grup çalışan 4B’li personel statüsüne geçerek özlük haklarının verilmesini talep etti.

Cumhuriyet’e konuşan S.K., “Hiçbir özlük hakkı bulunmamakta. Hiçbir iş koluna tabii değiliz ne yazık ki. Çok mağduruz. 4 B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek istiyoruz. Yıllık, doğum, süt iznimiz, tazminat hakkımız, hiçbir özlük hakkımız yok. Biz, 3 bin ailenin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bakanlık bünyesinde 15 sene çalışıp kadro alamayan çalışanların bulunduğunu da ileri süren S.K.,“Aramızda yaklaşık 10-15 yıl çalışıp bir gün bile yıllık izin kullanamayan meslek uzmanları var. Bu durum bizim açımızdan çok ciddi mağduriyet yaratıyor. Aynı zamanda, aldığımız ücret asgari ücretin dahi altına düşüyor. Zor durumdayız ve geçinemiyoruz. İş yerinde, iş tanımımız yok. Biz, bakanlıktan, statü verilmesini talep ediyoruz. Ancak bu şekilde sorunumuzun giderilebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftada 35 saatin üzerinde çalıştırıldıklarını da kaydeden S.K., “Devlet memurları kanunda devlet memurları bir hafta içerisinde 40 saat çalıştırılabilir. Bize tabii olan ek ders çalışma genelgede haftalık çalışma saatimiz 35’di. Bunu 39 saate çıkardılar. 39 saate çıkarmalarının sebebi ise bizler asgari ücretin altında bir maaş almaya başladık. Saat karşılığı ücret alıyoruz. Çalıştığımız 35 saatin karşılığı almış olduğumuz ücret, bizi asgari ücretin altında bıraktı. Çalışma saatimizi 40 saat yapmıyorlar. 40 saat yaparlarsa, devlet memurları kanununda olan hakları da bize vermek zorunda kalırlar. Bizi sınırda bırakıyorlar” dedi.