Bakım çalışması yapılan yolda iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede, Z.U.Ö. yönetimindeki 01 CUF 60 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, 01 DJZ 53 plakalı otomobilin sürücüsü İ.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.G., 01 CUF 60 plakalı otomobilin sürücüsü Z.U.Ö. ile yolcular V.T., Y.C. ve Y.D. yaralandı.

Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kuzey Çevre Yolu, hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.