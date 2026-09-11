Bakırköy'de ağaçlık alanda yangın çıktı: Yol trafiğe kapatıldı

Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı'nın bahçesindeki otluk alanda saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.
Yoğun dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi.
Yangın nedeniyle D-100 Karayolu yan yolunun Yenibosna istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.