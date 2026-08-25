Bakırköy’de aynı noktada peş peşe iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Feci kaza, saat 23.30 sıralarında Kennedy Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği seyir halindeki motosiklet devrildi. Kazada motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasındaki yolcu, sürüklenerek park halindeki bir araca çarpıp yaralandı.

Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

İlk kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardım ettiği sırada aynı yönde seyreden başka bir motosiklet, önündeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İki kazada yaralanan 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZALARIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan kazaların ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ilk kazanın ardından yaralılara yardım eden vatandaşlar yer alırken, devamında ise aynı noktada meydana gelen ikinci kaza sonrası yaşananlar da görüldü.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.