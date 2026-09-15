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Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın

Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın

15.09.2026 16:01:00
Güncellenme:
DHA
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Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın

Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #BAKırköy