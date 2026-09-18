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Bakırköy’de motokuryeye yumruklu saldırı kamerada

Bakırköy’de motokuryeye yumruklu saldırı kamerada

18.09.2026 11:39:00
Güncellenme:
DHA
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Bakırköy’de motokuryeye yumruklu saldırı kamerada

Bakırköy'de geri manevra yapan motokurye, hafif şekilde çarptığı kişi tarafından yumrukla darbedildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Hüsreviye Sokak’ta meydana geldi. Motokurye, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen bir kişiye hafif şekilde çarptı.

Kuryeyle çarptığı kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaya kuryeye yumruk darbeleriyle saldırdı. Kavga eden tarafları çevredekiler ayırırken motokuryenin, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YUMRUK ATIP KÜFÜR ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde motokuryenin geri manevra yaptığı sırada yürüyen kişiye çarptı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında motokuryenin kaskı düştü. Görüntülerde motokuryenin aldığı yumruk darbeleri sonrası yüzünü tutarken, bir yandan da uzaklaşan kişinin fotoğrafını çektiği anlar göürlüyor.

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