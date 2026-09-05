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Bakırköy'de otel yangını: Çok sayıda kişi yaralandı

Bakırköy'de otel yangını: Çok sayıda kişi yaralandı

5.09.2026 07:38:00
Güncellenme:
DHA
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Bakırköy'de otel yangını: Çok sayıda kişi yaralandı

Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralanırken otelde mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis soruşturma başlattı.
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Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokakta bulunan 6 katlı otelin 1'inci katında saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Otelde mahsur kalan 7 kişi de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri de otel çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #Otel #Yangın #BAKırköy

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