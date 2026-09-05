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Bakırköy'de otel yangını: Kalanlar tahliye edildi

Bakırköy'de otel yangını: Kalanlar tahliye edildi

5.09.2026 07:38:00
Güncellenme:
DHA
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Bakırköy'de otel yangını: Kalanlar tahliye edildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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