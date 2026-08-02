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Bakırköy’de 'uygunsuz davranış' operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy’de 'uygunsuz davranış' operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

2.08.2026 09:18:00
Güncellenme:
DHA
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Bakırköy’de 'uygunsuz davranış' operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de bir parkta "uygunsuz davranışlarda bulundukları" iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy’de bir parkta çekildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, "genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları" iddia edilen kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu belirlendi.

Kimlikleri belirlenen kişiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren çiftin, ‘Hayasızca hareketler’ suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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