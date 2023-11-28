Bakırköy Sahilyolu'nda ağaç yola devrildi: İki şerit trafiğe kapandı
Bakırköy’de rüzgarın da etkisiyle sahilyolunda ağaç yola devrildi. İki şerit trafiğe kapanırken, Zeytinburnu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.
Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde Zeytinburnu istikametinde saat 08.30 sıralarında rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ağaç yola devrildi. 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapandı.
Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler tek şeritten kontrollü olarak geçiş sağladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacı kesti.
TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ
Ağacın devrildiği sırada yoldan araçların geçmemesi olası bir kazanın önüne geçti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik akışı da normale döndü.
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