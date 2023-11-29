Bakırköy'de sahil yolunu su bastı: 3 araç mahsur kaldı
Bakırköy'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı.
3 ARAÇ MAHSUR KALDI
Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu.
İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.
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