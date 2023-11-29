Bakırköy'de sahil yolunu su bastı: 3 araç mahsur kaldı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:54

Güncelleme: 29.11.2023 - 15:55

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı.

3 ARAÇ MAHSUR KALDI

Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu.

İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.