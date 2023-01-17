Bakırköy'de 'yol ortasına durdun' kavgası

İstanbul Bakırköy'de, otomobil sürücüsü ile önünde aracını durduran taksici arasında kavga çıktı. "Yol ortasında durdun" diyen otomobil sürücüsü ile "Soldan devam et" diyen taksicinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:02
Bakırköy'de 'yol ortasına durdun' kavgası
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Çobançeşme Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı'nda, önceki gün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü bir anda önünde durduğunu iddia ettiği 34 TGS 86 plakalı taksinin şoförüne "Yol ortasında durdun" diye tepki gösterdi.

SİNİRLENİP ARAÇTAN İNDİ

Taksiden inerek otomobilin yanına gelen şoför ise "Soldan devam et, bağırma yanında kadın var" karşılığını verdi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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