Bakırköy'de 'yol ortasına durdun' kavgası

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:02

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:02

Çobançeşme Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı'nda, önceki gün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü bir anda önünde durduğunu iddia ettiği 34 TGS 86 plakalı taksinin şoförüne "Yol ortasında durdun" diye tepki gösterdi.

SİNİRLENİP ARAÇTAN İNDİ

Taksiden inerek otomobilin yanına gelen şoför ise "Soldan devam et, bağırma yanında kadın var" karşılığını verdi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.