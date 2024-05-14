Balık tutarken kanala düştü, çevredekiler kurtardı
Şanlıurfa’da balık tutarken dengesini kaybedip kanala düşen Bakır Kırmızıdeve (50) çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Sırrın Karşıyaka Mahallesi'ndeki DSİ’ye ait sulama kanalında, sabah saatlerinde balık tutan Bakır Kırmızıdeve, dengesini yitirip suya düştü.
Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Kırmızıdeve'yi kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Bekir Kırmızıdeve'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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