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Balık tutarken nehre düştü: Cuma'nın 3'üncü günde cansız bedeni bulundu

Balık tutarken nehre düştü: Cuma'nın 3'üncü günde cansız bedeni bulundu

30.07.2026 12:40:00
Güncellenme:
DHA
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Balık tutarken nehre düştü: Cuma'nın 3'üncü günde cansız bedeni bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan Cuma Tosun'un (60) 3’üncü günde cansız bedeni bulundu.
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Olay, 28 Temmuz sabahı Mercan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Ceyhan Nehri kıyısına gelen Cuma Tosun, dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve su altı arama ekipleri sevk edildi.

Nehirde yürütülen arama çalışmalarının 3'üncü gününde JAK ekipleri, Tosun'un cansız bedenini kum ocağı mevkisinde buldu.

Tosun'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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