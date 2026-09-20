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Balıkesir'de arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı

Balıkesir'de arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı

20.09.2026 14:51:00
Güncellenme:
DHA
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Balıkesir'de arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde atık malzemelerinin bulunduğu arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Zeytinli Mahallesi 28065 Sokak'ta, atık malzemelerinin bulunduğu arazide, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 34 CJZ 624 plakalı otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Balıkesir #itfaiye