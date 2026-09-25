Balıkesir’de esnafın geçim isyanı: '15 liralık çorap bile satılmıyor'

Yeni Parti milletvekillerinin Eylül ayında 81 ilde sürdürdüğü saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Balıkesir’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Asu Kaya’nın geldiği Balıkesir’de esnaf, ekonomik zorluklarını ve geçim sıkıntılarını doğrudan dile getirdi.

Saha ziyaretinde Asu Kaya’ya konuşan esnaflar, yaşadıkları hayat pahalılığını ve gelirlerinin yetersizliğini şu sözlerle anlattı:

“Kamudan emekliyim, evim var, arabam var ama aldığım maaş yatmıyor. İki kişiyiz ama elektrik, su, doğalgaz yetmiyor. Alım gücümüz düştü. Geçen sene 500 liralık pazar alışverişi yaparken bu sene 1000 lira yetmiyor. Aldığım da iki kişilik yemeklik, yarım kilo fasulye alıyorsam, yarım kilo da bamya alıyorum. 58 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim. Dörtte bir alıyorum her şeyi. Eskiden manava gidip bir kilonun dörtte birini alacağım dediğinde gülerlerdi. Ne olacak bu durum bilmiyorum. Çok kötü. Umudumuz sizsiniz.”

15 LİRALIK ÇORAP BİLE ALINAMIYOR

Bir diğer esnaf ise ekonomik sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi:

“Yaz çok kötü geçti. 15 liraya çorap satıyorum ama satılmıyor. 250 liradan pijamayı satamıyorum, alan yok. Mutfak ihtiyaçlarımız sermayeden dönüyor. Sürekli küçülüyoruz, en sonunda da biteceğiz. Emekliyim. Maaşım 25 bin 500. Primleri yüksek ödedim 9600 işgünüm var ama aldığım maaş ortada. Asgari ücretin dahi altında maaş alıyorum. İktidar ekonomi yapamıyor. Beceremediler. Eskiden bu iktidara oy veriyordum. Çorbanın 150 lira olduğu yerde geçim nasıl olsun? Sabah çorba içiyorsun, akşama aç kalıyorsun. Çorba 150 lira çorap 15 lira, atlet 100, çay 25 lira…”

EKONOMİK YIKIM CAN YAKIYOR

Yeni Parti, saha çalışmalarını vatandaşın doğrudan söz sahibi olduğu bir politika oluşturma süreci olarak görüyor. Asu Kaya’nın da içinde yer aldığı milletvekilleri, farklı şehirlerde toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri raporlaştırıyor. Bu raporlar, Yeni Parti’nin iktidar programı ve çözüm önerilerine kaynak oluşturacak. Saha ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.