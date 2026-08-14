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Balıkesir’de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Balıkesir’de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

14.08.2026 00:24:00
Güncellenme:
İHA
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Balıkesir’de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki iki çocuğa otomobil çarptı. Kazada Serra U. yaşamını yitirirken, Bilge K. ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U.’ya (14) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilge K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

Öte yandan kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

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