Balıkesir’de kamyon yangını ormana sıçradı: Yerleşim yerlerine yakın bölgede güvenlik koridoru oluşturuldu

Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarında, Sındırgı-Simav kara yolunda saat 13.00 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

7 UÇAK, 8 HELİKOPTER VE 295 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Balıkesir Valiliği, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer ve 2 ambulansla toplam 295 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü ise daha önce yaptığı açıklamada, yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YERLEŞİM YERLERİ ÇEVRESİNDE GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu.

Sındırgı Belediyesi ekipleri, yangın nedeniyle Sındırgı-Simav kara yolunun kullanılmaması konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.

Havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin karadan sürdüğü bildirildi.