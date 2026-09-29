Balıkesir’de traktör römorku devrildi: 23 kişi yaralandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorku, traktörden ayrılarak devrildi. Römorkta bulunan işçiler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin orta seviyede, 18 kişinin ise hafif yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar ambulanslarla İvrindi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.