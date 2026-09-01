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Balıkesir'de yasa dışı avlananlara operasyon: İdari işlem uygulandı

Balıkesir'de yasa dışı avlananlara operasyon: İdari işlem uygulandı

1.09.2026 11:54:00
Güncellenme:
DHA
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Balıkesir'de yasa dışı avlananlara operasyon: İdari işlem uygulandı

Balıkesir’de jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlanan karacaya ait parçalar ele geçirildi. Evinde karaca parçaları bulunan şüpheli hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
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Balıkesir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı avlanan karacaya ait parçalar ele geçirildi, şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından Balıkesir konumu paylaşılarak yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yasa dışı avcılığa geçit vermiyoruz. Gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmasında, bir şahsın evinde yasa dışı avcılığa konu olmuş karacaya ait parçalar ele geçirildi. İlgili şahıs hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı.

Yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakılması amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."

İlgili Konular: #Operasyon #Balıkesir