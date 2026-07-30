Balıkesir'deki orman yangını ikinci gününde: 9 mahalle etkilendi, 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ikinci gününde de sürüyor.

Yangın, dün öğle saatlerinde Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki çamlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri sevk edildi.

9 MAHALLE ETKİLENDİ

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasına göre yangın, Gömeç'te 4, Ayvalık'ta 4 ve Burhaniye'de 1 olmak üzere toplam 9 mahalleyi etkiledi.

Yangına 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 13 dozer, 25 iş makinesi, 3 TOMA, 8 ambulans, 920 personel ve 60 orman gönüllüsü ile müdahale ediliyor.

KISMİ TAHLİYE YAPILDI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Ayvalık'ın Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinde tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildi.

Tahliye edilen vatandaşlar Ayvalık KYK Yurdu'na yerleştirilirken, 720 küçük ve büyükbaş hayvan da güvenli bölgelere taşındı.

Yangın sırasında Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar zarar görürken, jandarma ve AFAD ekipleri hayvanların kurtarılması için çalışma yürüttü. Mahalle sakinleri de gece boyunca söndürme çalışmalarına destek verdi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle çevre ilçelere yayılan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Toplam 9 mahalleyi etkileyen yangında 5 kişi yaralanırken, bazı mahallelerde tedbir amaçlı kısmi tahliye gerçekleştirildi pic.twitter.com/4G9ztP5HxE — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 30, 2026

5 KİŞİ YARALANDI

Balıkesir Valiliği, yangına müdahale sırasında 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli ve 1 yurttaşın yaralandığını açıkladı.

Yaralıların Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmaların ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan 4 uçak ve 6 helikopter yeniden söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.