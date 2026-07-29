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Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale: 210 konut tahliye edildi

Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale: 210 konut tahliye edildi

29.07.2026 17:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale: 210 konut tahliye edildi

Balıkesir’in Edremit ve Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına 6 uçak, 5 helikopter ve 320 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla 210 konut tahliye edilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesi Altınoluk ile Gömeç ilçesi Kumgedik mahalleleri yakınlarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini, tedbir amacıyla 210 konutun tahliye edildiğini, yangında can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

"320 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLMEKTE"

Vali Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Edremit İlçemiz Altınoluk ve Gömeç ilçemiz Kumgedik mahallelerimizin yakınlarında çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personel ile müdahale edilmektedir.

210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."

İlgili Konular: #Balıkesir #orman yangını