Balıkesir’deki yangın Bergama sınırına ulaştı: Gazeteciler alevler arasından zor kurtuldu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir’in Bergama ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Ayvalık’ın Bağyüzü kırsal mahallesi yangın nedeniyle tahliye edilmeye başlandı.
Yangın süratle İzmir’in Bergama ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.
GAZETECİLER ALEVLER ARASINDA KALDI
Ayvalık-Bergama yolunda aniden şiddetlenen yangın, sürücülere ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı.
Aniden parlayan alevlerin arasında kalan basın mensupları dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.
Balıkesir’deki yangın Bergama sınırına ulaştı: Gazeteciler alevler arasından zor kurtulduhttps://t.co/Dg7v3Ek7oT pic.twitter.com/huGyd8AZia— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 30, 2026