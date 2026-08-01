Balıkesir'in 3 ilçesinde orman yangını sürüyor: Su tankeri yandı, mahalleler boşaltıldı, yaralılar var...

Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde devam eden orman yangını nedeniyle mahalleler boşaltıldı, 4 kişi yaralandı, su tankeri yandı.

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hava şartlarının etkisiyle hızla büyüyen yangın Ayvalık'a ulaştı. Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsü aldı.

Açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ÇIKIŞ NEDENİ KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR

Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadesi yer aldı.

SUSURLUK'TA DA YANGIN BAŞLADI

Susurluk'un Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 Toma, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devem ediyor. Bölgede bulunan Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, ''Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Yangında sadece 2 konteyner yandı. Can kaybı veya zehirlenmenin olmadığı yangında rüzgarda şiddetini azalttı'' dedi.

SU TANKERİ YANGI, 4 KİŞİ YARALANDI

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle, Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralanmış, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yanmıştı.

'YANGININ TAHMİNİ OLARAK 400 İLE 450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz.

Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."