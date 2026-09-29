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Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

29.09.2026 19:32:00
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Haber Merkezi
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Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Balıkesir'de Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer AKP'ye katıldı. Peki, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?
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Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AKP'ye katıldı. Aydın Dinçer'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer kimdir? Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

AYDIN DİNÇER KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Amerika'da San Diego Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Politikası alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Dalı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

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