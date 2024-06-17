Balıkesir'de anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki ağaçlandırma sahasında anız yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 14.30 sıralarında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada anız yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
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