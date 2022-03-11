Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA
11 Mart 2022 Cuma, 13:45
Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 



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