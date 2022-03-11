Balıkesir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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