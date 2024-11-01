Balıkesir'de motosiklet sürücüsü, yola çıkan ata çarptı!
Balıkesir’in Erdek ilçesinde motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan beyaz ata çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar kırsal mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 10 ANK 415 plakalı motosiklet, yol kenarındaki zeytinlikten aniden yola çıkan beyaz ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, düşerek hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.
Olayın ardından konuşan motosiklet sürücüsü Eren Onur (18) bu yolda sık sık hayvanların kazalara sebep olduğunu belirterek, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
"Birileri hayatını kaybetmeden önce bu duruma bir çözüm bulunmalı" diyen Onur, benzer kazaların önlenmesi için tedbir çağrısında bulundu.
Etiketler: #Balıkesir #motosiklet #kaza
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