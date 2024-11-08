Balıkesir'de operasyon: Alıkoyma ve işkence şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıskançlık meselesi nedeniyle alıkoydukları kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, G.E. (33) adlı kadın, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde N.K. (17), E.U. (22) ve G.D. (27) tarafından, erkek arkadaşlarıyla birlikte olduğu öne sürülerek alıkonulup darbedildi.
Evden kaçan G.E'nin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, söz konusu 3 kadının yanı sıra onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşları C.Ü'yü (30) gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan N.K, E.U, G.D. ve C.Ü, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.
Etiketler: #Balıkesir
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