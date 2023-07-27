Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:41
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı.

Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. 


Balıkesir helikopter müdahale Orman Yangın

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