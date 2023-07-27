Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı.
Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
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