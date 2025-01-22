Balıkesir'de yol yarıldı, kamyon içine düştü!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:20

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:20

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ülkü Yolu üzerinde hareket eden 26 VF XXX plakalı hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kaza sırasında araç, yan yattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

İlk incelemelere göre; bölgedeki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesinde bir patlak yaşandı. Yaşanan bu patlak nedeniyle çökme olduğu tahmin ediliyor. Ekipler yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.