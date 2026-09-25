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Balkonda çay içerken 5’inci kattan düşüp ağır yaralandı

Balkonda çay içerken 5’inci kattan düşüp ağır yaralandı

25.09.2026 17:14:00
Güncellenme:
DHA
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Balkonda çay içerken 5’inci kattan düşüp ağır yaralandı

Aksaray'da Erol Baysal (49) teyzesi Hatice Geneli’nin (75) 5’inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralandı.
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Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi.

Erol Baysak, annesi Hibet Baysak ile teyzesi Hatice Geneli’yi ziyaret gitti. Erol Baysak, balkonda çay içerken dengesine kaybedip 5’inci katın balkonundan aşağı düştü.

Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Baysak Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baysal’ın teyzesi Hatice Geneli, “Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da ‘çayı balkonda içeceğim’ dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var.” dedi.

Polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Balkon #aksaray

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