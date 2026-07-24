Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, ilçe merkezinde bulunan Dolunay Sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki dairenin balkonunda bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Niyazi Eryiğit, beton zemine düştü.

Eryiğit’i gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Eflani Devlet Hastanesine kaldırılan Eryiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.