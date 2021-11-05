Banabikurye ile güvenli teslimat

05 Kasım 2021 Cuma, 06:30

Banabikurye, adresten adrese doğrudan teslimat yaparak bu görüntüye son veriyor, paketinizi adresinizden alıp varış adresine doğrudan teslim ederek paketin güvenliğini de sağlamış oluyor. Ayrıca, adresten adrese teslimat süresini de ortalama 42 dakikada gerçekleştiriyor. Hassas gönderileriniz için dilerseniz arabalı kurye seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Araçlı ve motorlu kuryeler ile kuryeye ihtiyacı olan kişileri bir araya getiren banabikurye için talebinizi 7/24 web sitesinden ya da ücretsiz uygulamadan dakikalar içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Talep sisteme düşer düşmez gönderinin alınacağı noktaya en yakın olan kuryeler haberdar oluyor ve uygunluk durumuna göre talebi kabul ediyorlar. Talebin kabul edilmesinin ardından 30 dakika içinde kurye çıkış adresine vararak gönderiyi teslim alıyor ve 60 dakika içerisinde alıcıya ulaşıyor.