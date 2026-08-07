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Bandırma'da CHP'den toplu istifa: Belediye Başkanı Dursun Mirza ve 16 meclis üyesi YENİ Parti'ye katıldı

Bandırma'da CHP'den toplu istifa: Belediye Başkanı Dursun Mirza ve 16 meclis üyesi YENİ Parti'ye katıldı

7.08.2026 21:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bandırma'da CHP'den toplu istifa: Belediye Başkanı Dursun Mirza ve 16 meclis üyesi YENİ Parti'ye katıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen YENİ Parti ilçe teşkilatı açılışında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Dursun Mirza ile 16 belediye meclis üyesi partiye katıldı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen YENİ Parti ilçe teşkilatı açılışı, CHP'den gerçekleşen toplu katılımlara sahne oldu. CHP'den istifa eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile 16 belediye meclis üyesi YENİ Parti saflarına katılırken, CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 4'e düştü.

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İLÇE BAŞKANI DA PARTİ DEĞİŞTİRDİ

CHP'den istifa eden İlçe Başkanı Mehmet Atak, YENİ Parti'nin Bandırma Kurucu İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Parti yönetimiyle birlikte Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın da tam kadro YENİ Parti'ye katıldığı açıklandı.

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ESKİ İLÇE BAŞKANLARI DA KATILDI

Açılışta, geçmiş dönemlerde CHP Bandırma İlçe Başkanlığı görevini üstlenen tüm eski ilçe başkanlarının da YENİ Parti'ye üye olduğu belirtildi.

Toplu katılımlarla birlikte Bandırma Belediyesi'nde siyasi dengeler değişirken, CHP'nin belediye meclisindeki temsilci sayısı 4'e geriledi.

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