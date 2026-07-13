Bandırma Vapuru Müzesi’ni karadan yürüttüler: Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu'na taşındı

Samsun'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, yeni yerine taşındı.

Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a getiren Bandırma Vapuru’nun replikası olan müze gemisi, Canik ilçesindeki mevcut konumundan İlkadım ilçesindeki İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu’na başarıyla nakledildi.

3.5 kilometre karadan taşındı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun’da sabahın erken saatlerinde karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı Tütün İskelesi’nin yanındaki yeni yerine taşındı. Yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil güzergâhında özel ekipmanlarla karadan taşınan müze gemisine polis korteji de eşlik etti.