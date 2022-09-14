Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedi bulunan kişinin gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.
"L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
'KAYALIKLARDAN DÜŞME' İHTİMALİ
Bülent K. (54) olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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