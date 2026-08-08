'Banka çalışanıyız' diyerek dolandırdılar: Milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yurttaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurttaşlarla telefon üzerinden iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle para transferi yaptırdığı belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler tarafından şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen ve ‘Call Center’ olarak kullanılan ikamet dahil 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 ADRESE OPERASYON: 7 GÖZALTI

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve SIM kartın yanı sıra farklı kişilere ait kimlik belgeleri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.