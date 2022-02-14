Banka dekontuna yazdığı not başına iş açtı!
Eski eşine nafaka gönderirken dekonta ‘haram olsun’ diye not yazınca tazminata mahkum oldu. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Nafakayı haram eden eski kocaya tazminat cezası. Nafaka gönderirken dekonta ‘haram olsun' diye yazan öğretmen, eski karısına 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.
İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın, aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle eşinden boşandı.
İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.
KARAR: HUZURUNU BOZDUN
Akşam gazetesinin haberine göre; Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.
Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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