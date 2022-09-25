Banka görevlileri şüphelendi... Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşegül Y. (47) kendisini telefonla arayıp savcı olarak tanıtan bir kişinin "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, operasyon için para göndermeniz lazım. Yoksa tutuklanacaksınız" sözlerine inandı. Ayşegül Y. evde bulunan altınlarını bozdurdu. 71 bin lirayı şüphelinin hesabına yatıracağı sırada banka görevlilerine durumu anlatınca dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Ereğli ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi Ayşegül Y.’yi arayarak, kendisini savcı olarak tanıtıp "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, operasyon için para göndermeniz lazım. Yoksa tutuklanacaksınız" diyerek korkuttu.
BANKA GÖREVLİLERİ ŞÜPHELENDİ
Panikle evde bulunan altınları kuyumcuya götürüp bozduran Ayşegül Y., 71 bin lirayı kendisini arayan kişinin hesabına yatıracağı sırada, durumu banka görevlilerine anlattı. Banka görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Dolandırıcılık fark edilerek, kadının havale etmesi önlendi.
"TELEFONUM HEP MEŞGULDÜ"
Ayşegül Y., polis ekiplerine durumdan korktuğu için altınları bozdurduğunu söyleyerek, “Beni bir numara aradı. Adımın FETÖ terör örgütüne karıştığını ve tutuklanacağımı söyleyerek para istedi. Korkumdan telefonu kapatamadım bile. Telefonum hep meşguldü. Hatta beni arayan numara telefonumda gözükmüyor. Banka görevlileri dolandırıldığımı, söyleyerek polisi arayıp beni kurtardılar" dedi.
Kadın, kuyumcudan altınlarını geri almak istediğini söyleyince gelen ekipler kadına yardımcı oldu. Polis ekipleriyle kuyumcuya giden Ayşegül Y., parayı geri vererek altınlarını aldı.
Ayşegül Y.’nin kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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