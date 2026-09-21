Banka hesabına neden bloke konur? Bloke nasıl kaldırılır?

BANKA HESABINA NEDEN BLOKE KONUR? Banka hesabına bloke konulmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Hesap sahibinin borçları nedeniyle başlatılan icra takipleri, vergi veya kamu borçları, mahkeme kararları ve bazı şüpheli işlem incelemeleri bloke uygulanmasına neden olabiliyor. Özellikle icra dosyalarında banka hesabına elektronik haciz uygulanması, hesaptaki paranın belirli bir tutarının kullanılamamasına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra finansal kuruluşların mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle bazı hesaplarda işlem kısıtlaması uygulanabiliyor. MASAK mevzuatı kapsamında malvarlığının dondurulmasına karar verilen durumlarda bankalara da gerekli bildirimler yapılabiliyor.

İCRA NEDENİYLE BANKA HESABINA BLOKE KONUR MU? Evet. Hakkında icra takibi bulunan kişinin banka hesabına haciz uygulanabilir. Bu durumda hesabın tamamı veya haciz bildiriminde belirtilen tutar kapsamında işlem kısıtlamasıyla karşılaşılabilir. Blokenin hangi dosyadan kaynaklandığını öğrenmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı'na girerek adlarına kayıtlı icra takiplerini ve dosya detaylarını inceleyebilir. UYAP, vatandaşların icra dosyalarına ve dosya evraklarına elektronik ortamda ulaşmasına imkân sağlıyor.

BANKA HESABINDAKİ BLOKE NASIL KALDIRILIR? Blokenin kaldırılması için öncelikle blokenin hangi kurum veya işlem nedeniyle konulduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Bankadan blokenin kaynağı ve varsa ilgili dosya veya kurum bilgisi sorulabilir. Bloke bir icra dosyasından kaynaklanıyorsa, ilgili icra dosyasındaki borcun ödenmesi veya hukuki sürecin sonuçlanması sonrasında blokenin kaldırılması gündeme gelebilir. Bu süreçte ilgili icra dairesiyle iletişime geçilmesi gerekir. Bloke bankanın kendi uygulamasından kaynaklanıyorsa, banka tarafından istenen bilgi ve belgelerin sunulması gerekebilir. Hesapla ilgili kısıtlamanın hukuki bir karar veya resmi kurum talebine dayanması halinde ise bankanın tek başına blokenin kaldırılması yönünde işlem yapması mümkün olmayabilir.

BLOKE KALDIRMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR? Başvuru yeri, blokenin nedenine göre değişiyor: İcra kaynaklı bloke: İlgili icra dairesi Banka kaynaklı işlem kısıtlaması: Hesabın bulunduğu banka Resmi kurum veya mahkeme kararı: Kararı veren veya işlemi uygulayan ilgili kurum Şüpheli işlem nedeniyle kısıtlama: Öncelikle banka ve gerektiğinde ilgili adli/idari merciler Ödeme veya elektronik para kuruluşlarındaki hesaplarda erişim sorunu yaşanması halinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, öncelikle ilgili kuruluşla iletişime geçilmesini belirtiyor. Kuruluştan alınan yanıt yeterli olmazsa belirli şartlarda TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabiliyor.

BANKA HESABINDAKİ BLOKE NE ZAMAN KALKAR? Blokenin ne zaman kalkacağı, blokenin konulma nedenine ve işlemi yapan kuruma göre değişiyor. Borcun ödenmesi, icra dosyasının kapanması, mahkeme veya resmi kurum kararının kaldırılması ya da bankanın talep ettiği incelemenin tamamlanması sonrasında kısıtlama kaldırılabilir. Bu nedenle banka hesabında bloke gören kişilerin öncelikle bankadan blokenin hangi kurum, dosya veya işlem nedeniyle uygulandığını öğrenmesi önem taşıyor.

BLOKE VARKEN HESABA PARA YATIRILIR MI? Hesabın tamamen mi yoksa belirli bir tutar üzerinden mi bloke edildiğine göre durum değişebilir. Blokenin niteliği ve kapsamı bankadan öğrenilmelidir. Özellikle icra veya resmi kurum kaynaklı kısıtlamalarda hesaba yeni para girişi olması, bu paranın da kısıtlama kapsamında değerlendirilmesine yol açabilir. Bu nedenle hesabında bloke bulunan kişilerin yeni para transferleri yapmadan önce bankadan veya ilgili kurumdan blokenin kapsamına ilişkin bilgi alması önem taşıyor.