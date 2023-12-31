Bankacıdan doktora ‘penisimi küçülttün’ davası!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:56

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:58

Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilginç davada bankacı İlter Türkmen ile üroloji uzmanı Doç. Dr. Haluk Söylemez ile karşı karşıya gelmiş durumda.

HalkTV’nin aktardığı dosyaya göre, Tekirdağ’da yaşayan Türkmen, araştırmaları sonrası penis büyütme ameliyatı için Dr. Söylemez’de karar kıldı.

KANAMA OLDU, İKİNCİ AMELİYAT YAPILDI

Ameliyat işlemi 29 Ocak 2022 günü yapıldı. Ameliyattan sonra Türkmen’de kanama oluştu. Ameliyatı yapan doktora haber verildi. Söylemez tekrar hastaneye geldi. Yapılan kontrol sonrası Türkmen’in yeniden ameliyata alınması kararlaştırıldı.

Yapılan ikinci ameliyat sonrası kanama durdu. Birkaç gün sonra taburcu edilen Türkmen, bir aya yakın yürümekte zorlandı, ameliyat yerinde iz kaldı.

BEKLEDİĞİ SONUCU ALAMADI

Ancak Türkmen açısından esas sorun, ameliyatla birlikte penis boyunda beklediği uzamanın olmaması oldu. Türkmen, doktoru ile yaptığı birkaç görüşmede, gerekirse bir kez daha ameliyat masasına yatabileceğini söyledi. Ancak doktor, uygun zamanın beklenmesi gerektiğini telkin etti.

“KISALMIŞ VE İNCELMİŞTİR”

Taraflar arasında devam eden görüşmeler zaman içinde sıkıntılı bir hal aldı. Türkmen, Dr. Söylemez’e karşı tazminat talebinde bulundu.

“Sonuçlar hiç de vaat edilenler gibi olmamıştır” denilen dava dilekçesinde “Müvekkil ile davalı arasında yapılan ön görüşme ve muayene sonrası davalı hekim müvekkilimize, minimum 3 cm uzama, maksimum 5 cm uzama ve minimum 1,5 cm, maksimum 3 cm çap artışı vaat etmiştir. Ancak vaat edilen uzama ve kalınlaştırma sonuçları da müvekkilimize sunulmamış, hatta aksine ameliyattan önce 12 cm uzunluğa sahip olan cinsel organı, davalı hekimin hatalı müdahalesi sonucu 11 santimetreye kısalmış ve incelmiştir” denildi.

DOKTOR: KUSURUM YOK

Doç. Dr. Söylemez adına yapılan savunmada ise, doktorun yaptığı işlemlerde hiçbir kusurun olmadığı vurgulandı. Savunma dilekçesinde “Muayene sonucunda hastaya, mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzama olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“KÜÇÜLME OLMAMIŞTIR”

Dilekçede, ayrıca Türkmen’e rakamsal bir vaatte bulunulmadığına işaret edilerek şöyle denildi:

“Davacı yanın mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzama olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır. Davacı hastanın penis boyunu 12 cm olarak belirttiği ancak müvekkil hekimin yaptığı ölçümde 11 cm olarak penis boyu ölçülmüş olup, davacının penis boyunda küçülme olmamıştır.”

500 BİN TL MADDİ TAZMİNAT İSTEDİ

Savunma dilekçesinde Türkmen’in manevi tazminat talebinin ‘fahiş’ olduğu kaydedilerek “Davacı yanın başka bir hekimden 500.000 TL gibi fahiş fiyat aldığı gerekçesiyle tedavisi nedeni ile müvekkilden davacının bu ücreti maddi tazminat olarak talep etmesi mesnetsiz olup, zenginleşmeye yöneliktir ve kabul edilemez” denildi.

Dava dosyasına ilişkin yargılama sürerken, bankacı İlter Türkmen ile Doç. Dr. Haluk Söylemez’in avukatları ise davaya ilişkin yorum yapmak istemedi.