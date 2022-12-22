Bankadan aradıklarını söyleyip adına kredi çekip 100 bin lira dolandırdılar
Giresun’un Görele ilçesinde bir kişi kendisini telefonla arayanların bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıttığını ve arayan kişilere kişisel bilgilerini paylaşınca adına 100 bin TL kredi çekilerek dolandırıldığını ileri sürdü.
Giresun’un Görele ilçesinde gazete dağıtıcılığı yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hasan Özdemir, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onayı alındıktan sonra adına 100 bin TL kredi çekildiğini iddia etti.
"ONAY KODLARINI DOĞRULATTILAR"
Buna benzer dolandırıcılık olaylarını duyduğunu ancak başına geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Özdemir, “Bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olduğunu söyleyerek beni arayan kadın, bazı bankalardan adıma sağlık sigortalarının yapıldığını ve bunun iptali için görüşmek istediğini söyledi. Ben de adıma bu şekilde yapılmış sigortalar varsa iptal edilmesi için kendisi ile görüştüm. Bazı menü seçeneklerinden işlem yapılmasını istediler. Gönderilen mesajlara gelen onay kodlarını doğrulattılar. Bu sırada mobil uygulamanın da kapatılmamasını istediler. Görüşmeler sonucunda kadın şahıs sigortaları iptal ettiğini ve artık vadesiz hesaptan kimsenin sigorta bedeli tahsil edemeyeceğini söylemesi üzerine görüşmeyi sona erdirdik" dedi.
"DOLANDIRILMIŞ OLDUĞUMU ANLADIM"
Hesabındaki paranın azalmış olduğunu görünce banka şubesini aradığını söyleyen Özdemir, "Tarafım adına tüketici kredileri çekilerek, kredi tutarlarının K.K. isimli şahsın hesabına aktarıldığını öğrendim. Banka görevlileri tarafından tarafıma 2 adet tüketici kredisi sözleşme öncesi bilgi, formu ve 2 adet banka EFT makbuzu ve 1 adet banka hesap özeti verildiğinde dolandırılmış olduğumu anladım” diye konuştu
Hasan Özdemir, olayla ilgili polise başvurarak şikayette bulunduğunu sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı