Bankalardan altın kararı: ATM'lerde yeni dönem başladı

Bankacılık sektöründe fiziki altın alımını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni uygulamayla birlikte bazı bankalar, pilot olarak belirlenen ATM'lerde gram altın satışına başladı. Sertifikalı ve güvenlikli ambalajlarla sunulan altınların ilerleyen dönemde daha fazla ATM'de kullanıma sunulması planlanıyor.

Pilot uygulama kapsamında vatandaşlar, günün her saatinde ATM'ler üzerinden fiziki gram altın satın alabiliyor. Bankalar, bu hizmet için ATM'lerine özel altın dağıtım modülleri entegre ederek fiziki altın teslimini mümkün hale getirdi.

Gram altın almak isteyen kullanıcılar, banka kartı, kredi kartı veya QR kod ile ATM'ye giriş yaptıktan sonra "Altın İşlemleri" menüsünden istedikleri gramajı seçiyor.

Ödeme, vadesiz hesap ya da kredi kartı üzerinden tamamlandıktan sonra sertifikalı gram altın ATM'nin teslim bölümünden kullanıcıya veriliyor.

ATM'lerde satılan gram altınların Darphane veya yetkili rafineriler tarafından üretildiği belirtiliyor. Altınlar, seri numarası ve doğrulama karekodu bulunan güvenlikli ambalajlarla teslim ediliyor.

İLK ETAPTA BELİRLİ ATM'LERDE UYGULANIYOR

Uygulama ilk aşamada büyükşehirlerde seçilen ATM'lerde hayata geçirildi. Bankalar, kullanıcı talebine göre sistemi ilerleyen dönemde daha fazla ATM'ye yaygınlaştırmayı planlıyor.

Uygulamanın özellikle mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve kuyumcuların kapalı olduğu zamanlarda fiziki altına erişimi kolaylaştırması amaçlanıyor.