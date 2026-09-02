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Banyoda yangın çıktı: Çamaşır makinesi yanan kadın, gözyaşlarına boğuldu

Banyoda yangın çıktı: Çamaşır makinesi yanan kadın, gözyaşlarına boğuldu

2.09.2026 12:57:00
Güncellenme:
DHA
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Banyoda yangın çıktı: Çamaşır makinesi yanan kadın, gözyaşlarına boğuldu

Bolu’da evinin banyosundaki çamaşır makinesi alev alan Nejla Taşdemir (44), çocuklarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Taşdemir ise gözyaşlarına boğuldu.
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Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Nejla Taşdemir’in 2 kızıyla yaşadığı evin banyosundaki çamaşır makinesi, bilinmeyen nedenle alev aldı. Evde olan Taşdemir ve kızları, duman dolan dairelerinden dışarıya çıktı.

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İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çamaşır makinesindeki yangını söndürdü.

KOMŞULARI TESELLİ ETTİ

Evinden çıkan dumanları görüp ağlayan Nejla Taşdemir'i, komşuları teselli etmeye çalıştı. Ambulansa alınan Taşdemir'e, tedbiren sağlık kontrolü yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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