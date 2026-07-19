Barınma krizinde bugün: Kira borcu nedeniyle çocuklarıyla evden atıldı, eşyalarına el konuldu

Gemlik'te 2015 yılında E.Y. ile evlenen Nigar Yıldız, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl önce boşanmaya karar verdi. E.Y., Haziran 2025'te 7 yıldır oturdukları evden ayrıldı. İddiaya göre; Nigar Yıldız da biri 7, diğeri 10 yaşındaki iki kızı ile evde yaşamaya devam etti.

Çocuklarını bırakacak kimsesi olmadığı için yarı zamanlı işlerde çalışan Nigar Yıldız, evlere temizliğe gidip, bir pastanede bulaşıkçılık yapmaya başladı. Eşinin geçmişe dönük 5 aylık kira borcu olduğunu öğrenen Yıldız, ev sahibiyle konuşup, kirasını düzenli ödeyerek aynı evde yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Kendisinden 2 ay önce, 30 gün içerisinde evi boşaltması istendiğini kaydeden Yıldız, yeni bir ev kiralayıp, taşınma hazırlıklarına başladığı sırada, ev sahibi tarafından dairenin kilidinin değiştirildiğini ve 5 aylık kira borcuna karşılık eşyalarına el konulduğunu söyledi.

"EŞYASIZ KALDIM"

Nigar Yıldız, "Eşim 5 aylık kira borcuyla bizi terk etti. Bunun üzerine ben ev sahibimle anlaşma yaptım. 11 aydır kiramı düzenli ödemekteyim. Fakat eski eşimin borcundan dolayı ev sahibi, bizi evden tahliye etti. Benim banka dekontlarım mevcut. Çocuklarımla beni sokağa attı ev sahibi. Eşyalarımı hiçbir şekilde bana teslim etmeyi kabul etmiyor. Bununla ilgili şikayetlerde bulunmaya çalıştım ama hiçbir şey yapamadım. İcra dairesine gidip, eşyaların bana teslim edilmesini söyledim. Boşanmak üzere olduğum eşimin, geçmişe dönük 5 aylık kira borcu varmış. Ev sahibi ile bunu konuştum ve kira ödemeye devam ettim. En son evimize memurlar geldi. 1 ay içinde evi boşaltmamı istedi. Ben de çocuklarım bu süreçleri yaşamasınlar diye yeni ev tuttum. Depozito, emlakçı ücreti ve 1 aylık peşin kiramı ödedim. Ev sahibi, evi boşaltmam karşılığında taşınma ücretlerini ödeyeceğini söylemişti. Sonra memurlar ve avukatıyla kapıma dayandı. Eşyalara el koydular. Ben de iki çocuğumla, eşyasız tuttuğum boş evime gitmek zorunda kaldım" dedi. Haczedilen ev eşyalarının eşine ait olmadığını, evlenirken babasının aldığını söyleyen Nigar Yıldız, "Eski eşim benimle beraber icra dairesine gelip, icra memurlarına, 'Eşyalar bana ait değil, eşyalar karşı tarafındır. Giderken de kendi eşyalarım aldım' dedi. Buna rağmen icra dairesi, eşyalarımı vermedi" diye konuştu. Nigar Yıldız, Temmuz 2025-Temmuz 2026 tarihleri boyunca biri 2 aylık olmak üzere 11 aylık kirasını düzenli ödediğine dair elinde banka dekontu olduğunu da kaydetti. Yıldız, kira sözleşmesi yaptığını, evin tahliyesine ilişkin tebligatın da kendisine ulaşmadığını iddia etti.

"ÇOK MAĞDUR OLDUK"

Yıldız, "Çocuklarımın banyolarını arkadaşlarımda yaptırıyorum. Komşum bir su ısıtıcı verdi, bazen de onda su ısıtıp, banyo yaptırıyorum. Yemeği de arkadaşlarda yemek zorunda kalıyoruz. Ben şu an 2 kızımla birlikte tuttuğum boş evde kalıyorum. Hiçbir eşyam yok, benim tek istediğim eşyalarımı bana geri versin. Çok mağdur olduk, benden ziyade çocuklarım mağdur oldu. Boş evde yerde yatıyoruz biz. Boş evde yaşıyoruz biz. Hiçbir eşyam yok. Ev sahibini arıyorum, ev sahibinin avukatını arıyorum, hiçbir şekilde bana teslim edilmeyeceğini söylüyor. Çocuklarım perişan oldu. Benden ziyade çocuklarımın yaz tatili mahvoldu. Onların yüzünden büyük kızım zona geçiriyor. Tek isteğim; bir anne olarak eşyalarım verilsin, çocuklar yerde uyumasın" diye konuştu.

"SÖZLEŞME YAPTIĞI SOYUT BİR İDDİA"

Ev sahibinin avukatı ise resmi prosedüre uygun şekilde hareket edildiğini belirterek, "Kirayı ödemeleri için kendilerini uyarmıştık. Evden de çıkmayacaklarını söylediler. Biz de yasal prosedür gereği icra işlemi başlattık. İcra memurları kontrolünde, çilingir yardımıyla tahliyeyi gerçekleştirdik. Kendileri, icra dairesine başvurmaları halinde gerekli işlemleri yaparak nakliye ücretini ödemek koşuluyla eşyalarını alabilir. Ayrıca ev sahibinin Nigar Yıldız'la sözleşme yaptığı da soyut bir iddiadır" dedi.